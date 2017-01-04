ГСЧС: украинцам нужно готовиться к резкому ухудшению погоды

ГСЧС Украины объявляет о штормовом предупреждении и о том, что в Украину идут сильнейшие морозы. По информации replyua.net, уже через несколько дней столбик термометра опустится до двадцати градусов ниже нуля, а в Гидрометцентре не исключают даже более сильные морозы в некоторых областях.
Завтра температура понизится на несколько градусов, и в дневные часы будет около трех градусов мороза, а вот в пятницу столбик термометра будет показывать 15-17 градусов со знаком минус, и такие морозы продлятся несколько дней. Завтра синоптики прогнозируют снегопады, и лишь в южных областях сохранится теплая погода - до 4 градусов тепла. Жители западных районов первыми ощутят погодные изменения – в четверг столбик термометра понизится до -5 градусов.
6 января понижение температуры будет более заметным, а 7 января в центре и на севере страны ударят рождественские морозы – до -18 градусов. На юге страны будет чуть теплее – около 13 градусов. И лишь в восточных областях теплый циклон задержится – здесь будет около одного градуса мороза. 8 января в большинстве регионов может потеплеть всего на пару градусов.