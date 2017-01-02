Різдво в Україні зустрінуть сильні морози

На Різдвяні свята, 6 – 8 січня в Україні очікується різке зниження температури. Про це повідомляє український Гідрометцентр, передає replyua.net.
У повідомленні синоптиків зазначається, що у святвечір, 6-го січня, у Києві вдень буде від - 14 до – 12, а вночі температура опуститься ще на два градуси. У Західних регіонах України на цю ж саму добу прогнозується приблизно така ж температура повітря, можливе зниження на 1-2 градуси. В той самий час у Південних та Східних областях очікується більш тепла погода: вдень температура буде від -4 до -5б а вночі від -8 до -4 градусів.
Проте вже на наступний день по всій території України стане ще холодніше. 7-го січня у Києві очікується -17 -19 градусів вдень та -19 -21 градусів вночі. У Західних областях температура суттєво не відрізнятиметься. В той самий час у Сумській та Чернігівській областях вдень буде від -18 до -20 а в темний період доби температура знизиться до 26-ти градусів морозу. На Харківщині, Дніпропетровщині та Луганщині вдень 7-го та 8-го січня очікується -10 -13 градусів, вночі – до -16. На Запоріжжі та Донеччині буде дещо тепліше: вдень до -8 а вночі до -12 градусів. В ці дні у Південних регіонах температура коливатиметься вдень та вночі від -10 до -12.