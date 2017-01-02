В Украину идут сильные морозы и мощный арктический циклон

В ближайшие дни в Украине сохранится комфортная температура, хотя незначительные колебания все-таки ожидаются, однако уже 6 января в страну придет мощная арктическая воздушная масса, которая принесет с собой сильные морозы. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, украинцы встретят Рождество при сильных морозах. В некоторых областях 7 января столбик термометра опустится до 12-18 градусов со знаком минус, и это в дневные часы. На Рождество двадцатиградусный мороз ожидается в западных областях, а 8 и 9 января циклон начнет перемещаться вглубь Украины. По словам Диденко, сначала циклон накроет запад, потом север страны, однако южные области не почувствуют резкого похолодания. 6 января и в следующие дни в южных, северных и западных регионах ожидается небольшой снег.
Что касается погоды в Киеве на праздники, то в столице резко похолодает уже 6 января – выпадет снег, а температура снизится до 15 градусов со знаком минус. В ближайшие несколько дней возможны незначительные колебания температуры во всех областях Украины.