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На Новый год украинцев ждут погодные сюрпризы

На Новый год украинцев ждут погодные сюрпризы
За два дня до празднования Нового года в Украину придет очередной циклон, который спровоцирует понижение температуры. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 29 декабря в Украине похолодает.

Сегодня по-прежнему в большинстве регионов будут дожди и мокрый снег, а уже завтра в западных областях столбик термометра покажет низкие отметки. Снегопады продолжатся в большинстве регионов. 29 декабря температура около нуля градусов сохранится только на юге, в остальных регионах днем будет около трех градусов мороза. На всей территории пройдет снег, за исключением Днепропетровской и Харьковской областей. Синоптики также не прогнозируют осадков в Волынской, Ровенской и Житомирской областях. 30 декабря снег пройдет только в Сумах, Чернигове, Житомире и Киеве. Температура будет колебаться от -3 до +1 градуса.

В предпраздничный день, 30 декабря, в большинстве областей даже выглянет солнце, однако температура не будет повышаться выше нуля градусов. По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь почти во всех областях будет лежать снег благодаря незначительному снижению температуры.
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