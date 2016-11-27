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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в понедельник

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в понедельник
Украинские синоптики прогнозирую в воскресенье сырую, но теплую погоду, однако предупреждают о новом циклоне, который придет в страну уже завтра, 28 ноября.

Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, завтра в Украине ожидается мокрый снег и снижение температуры на несколько градусов. Сегодня, в воскресенье, дождливо будет практически во всех областях, а на западе синоптики прогнозируют сильный туман. В дневные часы температура составит от 2 до 8 градусов со знаком плюс, ночью ожидаются заморозки и понижение температуры до минусовых отметок.

Завтра сырой и холодной циклон распространится по всей территории Украины, за исключением южных и восточных областей. Здесь в ночные часы Гидрометцентр прогнозирует от 1 до 5 градусов со знаком плюс, днем – от 3 до 7 градусов тепла. В остальных регионах погода испортится. На севере, в центре и на западе страны завтра ожидается мокрый снег. В ночные часы будет около двух градусов мороза, днем температура практически не изменится – синоптики прогнозируют от -1 до +3 градусов. Завтра в Киеве мокрый снег и около нуля градусов.
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