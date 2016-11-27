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Синоптики прогнозируют сильные дожди и туман

Синоптики прогнозируют сильные дожди и туман
В воскресенье, 27 ноября, в большинстве регионов Украины синоптики прогнозируют сильные туманы и дожди. Как передает replyua.net, ссылаясь на Гидрометцентр, самая плохая видимость ожидается в первой половине дня в западных регионах страны, - от 200 до 500 метров. Также синоптики прогнозируют на западе колебания температуры.

В ночные часы столбик термометра опустится до отметки в -4 градуса, днем воздух прогреется до 2-8 градусов тепла. В южных регионах во второй половине дня ожидаются дожди. Днем воздух прогреется до 3-9 градусов тепла, ночью будет легкий мороз – до -3 градусов. В восточных областях днем возможен дождь, ночью без осадков. В ночные часы похолодает до -5 градусов, днем синоптики прогнозируют до 1-7 градусов со знаком плюс. В центре Украины днем пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до 2-8 градусов тепла.

На севере также вероятны осадки в виде дождя. Ночью ожидается легкий мороз – до -4 градусов, сегодня днем синоптики прогнозируют от 2 до 8 градусов со знаком плюс. Напомним, что, по прогнозам Гидрометцентра, на следующей неделе температура понизится на несколько градусов, а также ожидаются осадки в виде снега.
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