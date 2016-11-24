Синоптики прогнозируют холодную погоду и снегопады

Сегодня в большинстве регионов Украины преимущественно сохранится сухая и холодная погода, во всех областях будет облачно с небольшими прояснениями.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, также сегодня на западе страны ожидается сильный туман. Такая погода не сохранится в пятницу в большинстве областей. 24 ноября теплую погоду синоптики обещают только в Закарпатье и Прикарпатье, где воздух прогреется до 8-12 градусов со знаком плюс. В Одесской области в дневные часы столбик термометра поднимется до отметки в 2-7 градусов тепла, на остальной территории Украины будет всего от 0 до 5 градусов со знаком плюс. Сегодня в Киеве Гидрометцентр осадки не прогнозируют. В столице будет облачно, днем воздух прогреется всего до 1-3 градусов со знаком плюс. Завтра погода начнет резко ухудшаться.
По прогнозам синоптиков, во всех областях севера и запада страны начнется дождь, переходящий в мокрый снег. В ночь на субботу снежный циклон накроет уже всю территорию Украины – пройдут ливни, ожидается налипание мокрого снега, а утром в субботу в большинстве регионов будет очень скользко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер