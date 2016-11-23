Синоптики прогнозируют снег в Украине

23 ноября в некоторых регионах Украины выпадет снег, а температура понизится до минусовых отметок. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики прогнозируют снег в Винницкой области, а также в северных регионах страны.
В остальных областях в среду осадков не ожидается, однако температура воздуха будет серьезно колебаться – от 0 до 12 градусов со знаком плюс. По прогнозам синоптиков, в Винницкой и Житомирской областях сегодня пройдет снег, в западных регионах ожидаются резкие перепады температур. К примеру, в Ужгороде 23 ноября воздух в дневные часы может прогреться до 12 градусов, однако в соседних областях будет не выше одного градуса тепла. Во второй половине дня Гидрометцентр прогнозирует осадки в виде снега в Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
В северных регионах сегодня будет не выше двух градусов тепла, на востоке будет еще холоднее – от нуля до 3 градусов со знаком плюс. В центре страны днем от 1 до 4 градусов тепла, в южных областях воздух прогреется до 3-6 градусов со знаком плюс. Напомним, что в последние дни ноября синоптики прогнозируют снегопады и похолодание.
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