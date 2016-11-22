Синоптики прогнозируют резкие перепады температуры

Сегодня в Украине ожидается резкая смена циклона, а также порывистый ветер. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, на протяжении всего дня в большинстве областей Украины будет свирепствовать шквалистый ветер, а температура начнет меняться.
На севере и востоке страны столбик термометра опустится до минусовых отметок, однако на крайнем Западе воздух прогреется до 13 градусов со знаком плюс. Синоптики отмечают, что ветер с порывами до 30 метров в секунду сегодня ожидается в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Самая теплая погода прогнозируется в Ужгороде – до +13 градусов, холоднее всего будет в Чернигове, Сумах, Харькове и Луганске – не выше нуля градусов. В Киеве сегодня всего от 1 до 3 градусов тепла, ночью температура понизится до 4 градусов мороза.
Напомним, что ранее в Гидрометцентре дали долгосрочный прогноз до конца месяца. В ближайшие дни сохранится довольно теплая погода, однако в последние дни ноября в дневные часы будет стабильно минусовая температура, в большинстве регионов ожидаются метели и снегопады.
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