ГСЧС: 20 и 21 ноября в Украине штормовое предупреждение

Украинцы недолго радовались улучшению погодных условий: в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о штормовом ветре 20 и 21 ноября, информирует replyua.net. В сообщении ГСЧС говорится о том, что ближе к вечеру 20 ноября погода резко ухудшится в большинстве регионов Украины.
Синоптики предупреждают украинцев о надвигающемся шквалистом ветре. Ураганный ветер будет достигать двадцати метров в секунду. В ГСЧС подчеркнули, что непогода также обрушится на столицу и всю Киевскую область. На побережье морей, Азовского и Черного, сегодня и завтра, также будет неспокойно. В вечерние часы на Азовском море, включая порты в Бердянске и Мариуполе, начнется шторм. Порывы ветра могут усилиться до тридцати метров в секунду. Высота волн будет достигать двух метров в море, а в портах – полутора метров.
Такая погода сохранится на большей части страны и в понедельник, 21 ноября. Напомним, что синоптики прогнозируют наступление холодов уже в последних числах ноября – минусовая температура будет удерживаться в дневные часы, начнутся снегопады.
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