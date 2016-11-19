В Гидрометцентре обещают очень теплое воскресенье

Завтра, 20 ноября, в большинстве регионов Украины ожидается очень теплая погода, не характерная для конца осени. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, свежий прогноз на завтра дала Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке.
По словам синоптика, прохладная погода завтра ожидается только на востоке и севере Украины – в Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях в дневные часы будет около нуля градусов, максимальная температура составит около 4 градусов со знаком плюс, а в остальных областях будет намного теплее. Однако теплую погоду может омрачить сильный ветер в некоторых регионах. На юге и в центре страны ожидается до 10 градусов тепла, а в Закарпатской области в воскресенье днем столбик термометра поднимется до отметки в 14 градусов со знаком плюс.
В Киеве завтра пасмурно, но осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 5 градусов тепла. Напомним, что ранее в Гидрометцентре дали прогноз до конца ноября. Синоптики подчеркнули, что уже в конце месяца в Украину придет настоящая зима – со снегопадами и минусовой температурой.
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