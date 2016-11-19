валюта
СпецтемаПортников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене

В Гидрометцентре обещают очень теплое воскресенье

В Гидрометцентре обещают очень теплое воскресенье
Завтра, 20 ноября, в большинстве регионов Украины ожидается очень теплая погода, не характерная для конца осени. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, свежий прогноз на завтра дала Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке.

По словам синоптика, прохладная погода завтра ожидается только на востоке и севере Украины – в Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях в дневные часы будет около нуля градусов, максимальная температура составит около 4 градусов со знаком плюс, а в остальных областях будет намного теплее. Однако теплую погоду может омрачить сильный ветер в некоторых регионах. На юге и в центре страны ожидается до 10 градусов тепла, а в Закарпатской области в воскресенье днем столбик термометра поднимется до отметки в 14 градусов со знаком плюс.

В Киеве завтра пасмурно, но осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 5 градусов тепла. Напомним, что ранее в Гидрометцентре дали прогноз до конца ноября. Синоптики подчеркнули, что уже в конце месяца в Украину придет настоящая зима – со снегопадами и минусовой температурой.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Казанський: коло шизофренії на Донбасі замкнулось
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки

Последние новости

В Гидрометцентре обещают очень теплое воскресенье

Желая вернуться в СССР, старики отняли будущее у молодежи – блогер

Черная касса Партии регионов: Манафорт брал деньги, но не расписывался?

Кива рассказал о пагубном пристрастии

«Укроборонпром» подозревают в крупных растратах

Ляшко требует проверить всех на наркотики и просится пойти первым

Неприятный сюрприз от Польши: подано 1600 исков по реституции в Украине

Олешко: Ляшко мочит Тимошенко – он припомнил Юле все

Российский актер: Королева могла сказать что-то лишнее

Стали известны главные вопросы предстоящего саммита «Украина-ЕС»

Генпрокуратура допрашивала Порошенко шесть часов

Портников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Смешно смотреть на потуги Саакашвили, который выставляет себя «главным врагом Путина» - блогер

Аварийная посадка пассажирского лайнера в Днепре

Мусор из Львова тайно разгрузили в Борисполе

Украинцы считают, что коррупцию в Украине ликвидировать невозможно

Доки Рабінович і Тимошенко організовували пікети, українські військові успішно випробували «сюрприз» для Путіна

В Польше прошло повторное захоронение тел Качиньского и его супруги

Каждое заседание Меджлиса чревато открытием уголовных дел – Умеров

В Ровенской области массовое бешенство у лисиц

 Новости за день