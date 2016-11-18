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Синоптики предупредили о начале настоящей зимы в Украине

Синоптики предупредили о начале настоящей зимы в Украине
В ближайшую неделю на большей территории Украины ожидаются легкие морозы, однако в последние дни ноября в страну придет настоящая зима. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, до 27 ноября в Украине сохранится довольно устойчивая погода.

В ночные часы синоптики прогнозируют небольшие морозы до 5 градусов, днем будет плюсовая температура – от 0 до 5 градусов. Пасмурная погода сохранится сегодня и завтра, а уже в воскресенье во многих регионах выглянет солнце, однако потепления ждать не стоит. В ближайшие дни синоптики также не прогнозируют осадки. Самая солнечная погода в ближайшие дни ожидается в восточных регионах Украине. Здесь, как и на юге, в дневные часы воздух будет прогреваться до 4-7 градусов тепла. На западе будет еще теплее, до 10 градусов, однако ожидается облачная погода.

После 27 ноября погодные условия изменятся – начнутся дожди, переходящие в мокрый снег, температура не превысит нуля градусов, и только в южных областях возможно небольшое повышение температуры до 2-5 градусов. Подмораживать будет не только ночью, но и днем. С начала декабря снегопады ожидаются уже во всей Украине.
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