В Гидрометцентре предупредили о погодных сюрпризах в среду

На смену мощным снегопадам сегодня в Украину придут изморозь, туман и гололедица. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в большинстве регионов Украины 16 ноября погодные условия ухудшатся. На востоке и западе страны снова ожидается мокрый снег, местами пройдет дождь.
В остальных областях Украины осадков не будет, однако синоптики предупреждают о гололеде и сильном тумане, что серьезно затруднит ситуацию на дорогах. Теплее всего будет в южных областях, где в дневные часы воздух прогреется до 6 градусов со знаком плюс, однако и на юге будет морозно в ночные часы. На остальной территории столбик термометра днем будет опускаться до трех градусов мороза. В Карпатах синоптики прогнозируют до 5 градусов мороза в дневные часы, а также гололед и туман, небольшой снег.
На западе Украины осадки вероятны почти во всех областях, днем будет от -1 до +2 градусов тепла. На севере еще холоднее – в дневные часы столбик термометра будет опускаться до -2 градусов. В Черновцах и Ивано-Франковске ночная температура будет опускаться до 10 градусов мороза.
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