Сегодня мощный снежный циклон покинет Украину

К вечеру понедельника, 14 октября, мощный циклон, который принес в страну сильный ветер и снегопады, начнет покидать Украину. Как информирует replyua.net, об этом рассказал Николай Кульбида, глава Гидрометцентра Украины. По его словам, циклон был мощным, но задержался в Украине всего на два дня.
«Влияние снежного циклона на Украину оказалось непродолжительным. Сегодня, ближе к полуночи, циклон начнет покидать территорию Украины, переместившись дальше, на восток. Теперь на формирование погодных условий в стране начнет влиять более «мягкий» циклон», заявил Кульбида. Глава Гидрометцентра подчеркнул, что только за сутки, с вечера субботы по вечер воскресенья, в западных областях Украины выпало до 50 сантиметров снега, и это абсолютный рекорд для середины ноября.
Однако, по прогнозу Гидрометцентра, сегодня ночью снежный циклон еще задержится в некоторых областях. Мощные снегопады ожидаются в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Утром во вторник снег должен прекратиться. По словам Кульбиды, к утру 15 ноября погодные условия начнут улучшаться практически на всей территории страны.
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