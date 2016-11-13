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Последствия непогоды: в Украине: обесточены 275 населенных пунктов

Последствия непогоды: в Украине: обесточены 275 населенных пунктов
В пресс-службе Государственной службе чрезвычайных ситуаций проинформировали, что в результате сложных погодных условий в Украине без электричества остались 275 населенных пунктов. Об этом сообщает replyua.net. Отмечается, что в ночь с субботы, 12 ноября, на воскресение, 13 ноября, из-за обильного снегопада, дождя и ветра произошло срабатывание систем защиты линий электропередач, в результате чего без света остались 275 населенных пунктов в шести областях.

В том числе, на Хмельнитчине электроэнергия отсутствует в 114 населенных пунктах, в Тернопольской области обесточенными остались – 83 населенных пункта, в Ивано-Франковской – 37, в Житомирской – 16, в Винницкой – 15 и в Волынской области – 10.

Кроме того, по информации ГосЧС, планируется привлечение к восстановительным работам сотрудников бригад облэнерго.

Как уже сообщалось, на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях. Ожидается выпадение обильных снегопадов в сопровождении метелей, не исключены снежные заносы, налипание мокрого снега и гололед на дорогах. Значительного дискомфорта будет добавлять сильный ветер, порыв которого будут составлять от 15 до 20 метров на секунду, а в южных и западных областях – порой до 25 метров за секунду. Стабилизация погоды ожидается уже завтра днем, 14 ноября.
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