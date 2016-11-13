ГСЧС предупреждает о сильном шторме и ветре на побережье морей

В пресс-службе ГСЧС Украины предупреждают о мощном шторме, надвигающемся на побережья Азовского и Черного морей, информирует replyua.net.
По последним данным, сегодня, 13 ноября, на побережье резко ухудшится погода – ожидается шквалистый ветер в акватории двух морей. По прогнозам синоптиков, в портах и на побережье скорость ветра будет достигать 27 метров в секунду, высота волн в Азовском море достигнет 20 дм, в Черном море – 50 дм. Спасатели призывают граждан отказаться от прогулок по набережным в целях безопасности. Кроме того, сегодня на Украину надвигается мощный снежный циклон. Метели и снегопады синоптики прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой Тернопольской, Хмельницкой, Сумской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.
Гололед, ледяной дождь и мокрый снег прогнозируются на территории Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей. Ветер будет сильным не только на побережьях морей, но и в других районах Украины – скорость порывов ветра будет достигать 25 метров в секунду.
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