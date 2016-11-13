валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

ГСЧС предупреждает о сильном шторме и ветре на побережье морей

ГСЧС предупреждает о сильном шторме и ветре на побережье морей
В пресс-службе ГСЧС Украины предупреждают о мощном шторме, надвигающемся на побережья Азовского и Черного морей, информирует replyua.net.

По последним данным, сегодня, 13 ноября, на побережье резко ухудшится погода – ожидается шквалистый ветер в акватории двух морей. По прогнозам синоптиков, в портах и на побережье скорость ветра будет достигать 27 метров в секунду, высота волн в Азовском море достигнет 20 дм, в Черном море – 50 дм. Спасатели призывают граждан отказаться от прогулок по набережным в целях безопасности. Кроме того, сегодня на Украину надвигается мощный снежный циклон. Метели и снегопады синоптики прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой Тернопольской, Хмельницкой, Сумской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Гололед, ледяной дождь и мокрый снег прогнозируются на территории Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей. Ветер будет сильным не только на побережьях морей, но и в других районах Украины – скорость порывов ветра будет достигать 25 метров в секунду.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
9694

Портников об украинцах, которые ждут захвата Киева российскими танками

Виталий Портников сообщает на своей странице в Facebook о своем знакомстве с вежливым киевлянином, который все еще ждет появление в столице Украины российских танков и искренне верит, что этот момент


Свежие новости

В Болгарии проходит второй тур выборов президента

За отсутствие маркировки российских продуктов будут введены штрафы

Последствия непогоды: в Украине: обесточены 275 населенных пунктов

Спустя год после терактов в Париже открыли клуб «Батаклан»

Макфол: Трамп не признает Крым, но и не станет поддерживать Украину

ГСЧС предупреждает о сильном шторме и ветре на побережье морей

На митинге против Трампа массовые беспорядки, ранены несколько полицейских

Пономарь: объясняю специально для троллей

Из-за снегопада сотни населенных пунктов Украины остались без электроснабжения

Сегодня в Молдове выберут путь в Россию или Евросоюз

Ляшко: как Зеленский отреагировал на «дегенерата»

Столтенберг обратился к Трампу и новой администрации США

Сегодня землян ждет уникальное астрономическое явление

Олбрайт обратилась к миру с просьбой не паниковать

Власти Латвии построят забор на границе с Беларусью

В Полтаве новый пожар в Кадетском корпусе

Вакарчук удивлен выбором украинских радиостанций

Пономарь: отличная воскресная новость

В Украине могут измениться правила получения водительских прав

Трамп рассказал, почему он победил на выборах в США

 Новости за день