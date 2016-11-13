Сегодня в Украине ожидается резкое ухудшение погоды

В воскресенье, 13 ноября, погоду в Украине будет определять мощный циклон, и в большинстве регионов ожидаются ливни и снегопады, а также усиление ветра.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, снежные заносы, метели, порывистый ветер синоптики прогнозируют во всех западных областях, а также в Житомирской области. Мокрый снег и проливные дожди сегодня ожидаются в северных регионах Украины, а в центральных районах пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. К вечеру во многих районах страны значительно похолодает, ожидается гололедица. Достаточно теплая погода, с проливными дождями, сегодня сохранится только в южных областях и местами на востоке страны.
В южных регионах порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, в остальных областях синоптики прогнозируют скорость ветра до двадцати метров в секунду. В ГСЧС уже предупредили о сложных погодных условиях во всех регионах страны. В полиции обратились ко всем автомобилистам с просьбой не парковать авто на проезжей части – это затрудняет работу снегоуборочной технике.
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