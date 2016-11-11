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Гидрометцентр: в пятницу осадки прекратятся, но начнется резкое похолодание

Гидрометцентр: в пятницу осадки прекратятся, но начнется резкое похолодание
Сегодня в большинстве регионов Украины ожидается сухая погода, однако циклон начнет меняться на большей территории, и уже к вечеру ожидается понижение температуры. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня теплая погода сохранится только на крайнем востоке и в южных областях страны.

В Мариуполе тепло и малооблачно, в дневные часы около 9-11 градусов. В Днепре уже похолодает, и днем будет не выше 7 градусов, осадков не ожидается. В Харькове в пятницу еще холоднее, днем синоптики прогнозируют всего от 0 до 4 градусов со знаком плюс, осадков не ожидается. В Одесской области сегодня до 9 градусов тепла, переменная облачность. В западных регионах осадки временно прекратятся, однако сегодня температура понизится на несколько градусов.

В Виннице, Луцке и Львове в пятницу от 0 до 6 градусов тепла. Синоптики прогнозируют в Луцке кратковременный дождь в дневные часы. В Киеве сегодня без осадков, но холодно. Ночью будет около нуля градусов, днем воздух прогреется до 4 градусов тепла.
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Горячая тема: Нусс: новая хитрость от Саакашвили
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10 ноя 2016
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Нусс: новая хитрость от Саакашвили

Саакашвили схитрил еще один раз: за все время предвыборной кампании в США бывший глава Одесской области ни разу не заявил о том, что Дональд Трамп – его соратник и друг. Как передает replyua.net, об


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