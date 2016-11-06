Погода в воскресенье: до +16 и дожди

Сегодня, 6 ноября, на всей территории Украины ожидается незначительное потепление, однако теплый циклон придет вместе с дождями. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, средняя дневная температура воздуха будет колебаться от 5 до 16 градусов тепла.
В западных областях Украины сегодня пройдут дожди, в Закарпатье ожидаются сильные ливни. В дневные часы воздух прогреется до 9-13 градусов со знаком плюс. В северных областях тоже дождливо, но очень тепло – синоптики прогнозируют до 8-12 градусов тепла. Единственный регион, куда пока не дошел теплый циклон – восток Украины. Сегодня ночью в этих областях не исключены заморозки, а днем столбик термометра поднимется до отметки в 4-7 градусов тепла.
А вот в южных регионах Гидрометцентр прогнозирует очень теплую погоду, не свойственную для ноября. Сегодня будет облачно, но без дождей, в дневные часы синоптики обещают от 11 до 16 градусов со знаком плюс. В воскресенье в столице ожидается сухая погода. Средняя температура днем составит от 8 до 10 градусов тепла.
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