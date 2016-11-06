валюта
СпецтемаНімецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві

Погода в воскресенье: до +16 и дожди

Погода в воскресенье: до +16 и дожди
Сегодня, 6 ноября, на всей территории Украины ожидается незначительное потепление, однако теплый циклон придет вместе с дождями. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, средняя дневная температура воздуха будет колебаться от 5 до 16 градусов тепла.

В западных областях Украины сегодня пройдут дожди, в Закарпатье ожидаются сильные ливни. В дневные часы воздух прогреется до 9-13 градусов со знаком плюс. В северных областях тоже дождливо, но очень тепло – синоптики прогнозируют до 8-12 градусов тепла. Единственный регион, куда пока не дошел теплый циклон – восток Украины. Сегодня ночью в этих областях не исключены заморозки, а днем столбик термометра поднимется до отметки в 4-7 градусов тепла.

А вот в южных регионах Гидрометцентр прогнозирует очень теплую погоду, не свойственную для ноября. Сегодня будет облачно, но без дождей, в дневные часы синоптики обещают от 11 до 16 градусов со знаком плюс. В воскресенье в столице ожидается сухая погода. Средняя температура днем составит от 8 до 10 градусов тепла.

Горячая тема: Российский журналист взбудоражил соцсети заявлением об украинцах
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 ноя 2016
15307

В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)

Вчера, в то время как в центре Москвы проходил «путинский шабаш», в Любино (район Москвы) кремлевские власти разрешили провести «русский марш». Многотысячная демонстрация состоялась под лозунгами:


Свежие новости

Самый популярный в Украине бренд отзывает миллионы авто по всем миру

Корчинский: почему националисты сорвали концерт именно Потапа и Насти

Пономарь: НАБУ подписывает важный документ

Вслед за Сигалом: Орнелла Мути станет россиянкой

Погода в воскресенье: до +16 и дожди

После Молдовы Россия взялась за Болгарию, - Reuters

Сербские СМИ призывают "укреплять Новороссию всеми возможными способами"

Полиция Лондона арестовала 50 поклонников всемирно известной хакерской организации

Ученые установили, почему левшей меньше, чем правшей

Васильева решила похоронить российскую науку, - Фурсенко

Ученым удалось расшифровать уникальную рукопись Чингисхана

Жириновський знову відзначився, химерно прокоментувавши американські вибори (відео)

В аэропорту Стамбула произошла перестрелка

Сазонов: есть такие люди с которыми нельзя нормально, их сразу надо бить - иначе врут просто невероятно

Медведев: Ситуация в российской экономике достаточно спокойная и стабильная

Двух итальянцев и канадца освободили из ливийского плена

В Турции новый теракт: погибли двое детей

Севастопольцев зовут на митинг в честь Октябрьской революции

В США зарегистрировано самое необычное сообщество за всю историю президентских выборов

Чудеса кар’єрного зростання: охоронець Путіна зайняв високий пост в ФСБ

 Новости за день