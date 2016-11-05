валюта
СпецтемаКінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

Синоптики: в Украине без осадков и повышение температуры

Синоптики: в Украине без осадков и повышение температуры
Сегодня, 5 ноября, осадки прекратятся в большинстве регионов Украины, а в некоторые области начнет приходить мощный циклон, благодаря которому дневная температура повысится сразу на несколько градусов. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, осадки в субботу прекратятся, а в некоторых регионах даже выглянет солнце, средняя температура будет колебаться от 4 до 12 градусов.

Самая теплая и комфортная погода сегодня ожидается в южных областях Украины, где столбик термометра поднимется до отметки 7-12 градусов со знаком плюс. В западных областях Гидрометцентр также не прогнозирует осадки, однако здесь будет прохладнее – днем не выше 8 градусов тепла. Сухая погода ожидается и в северных областях, однако пока там сохранится облачность и довольно низкая температура – днем около 6 градусов тепла.

Самая холодная погода в субботу ожидается в восточных регионах, где воздух прогреется всего до 4-6 градусов тепла. В Киеве сегодня облачно, без осадков. В дневные часы синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов со знаком плюс. На завтра синоптики прогнозируют теплую, но дождливую погоду.

Горячая тема: Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
04 ноя 2016
10368

Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві

Оглядачі німецького видання Tageszeitung прокоментували встановлення у російській столиці пам’ятника Київському князю Володимиру Великому, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали

04 ноя 2016
6873

З’явилось фото із трюму скандального «Адмірала Кузнецова» - блогер

У мережі нарешті з’явились фото, на який зображено трюм (ангар) відомого на весь світ єдиного російського авіаносця «Адмірал Кузнецов». Блогер Олександр Коваленко не зміг залишитись осторонь такої


Свежие новости

Синоптики: в Украине без осадков и повышение температуры

Дипломат: украинцы в США могут повлиять на результаты выборов

Российский журналист взбудоражил соцсети заявлением об украинцах

Марчук: вооруженная миссия ОБСЕ на Донбассе – бессмысленная затея

Путинский режим приведет к потере населения Крыма, - СМИ

Эксперт: Клинтон поддержит Украину, но затянет процесс предоставления оружия

В Украине увеличились продажи коммерческих авто

Командная система Кремля взломана хакерами, - СМИ

В России бурная реакция на решение СБУ

Трамп и Клинтон выступили с последними заявлениями в «неопределившихся» штатах

Дейнега рассказал о самых уязвимых к сепаратизму городах Украины

Путин пояснил, кто такой князь Владимир

Західні політологи намагались розгадати таємницю Кадирова

Звідки 18 мільйонів у солдата Грачова? Блогер розповів що його найбільше вразило в е-деклараціях

Більше або менше війни в Україні: західна преса прокоментувала «російські марші»

Марчук: Текущая ситуация на Донбассе не позволяет ввести полицейскую миссию ОБСЕ

Поляки посадят американского профессора за "ненаучные высказывания"

Активиста Васильченко из Севастополя арестовали на десять суток

Еще одно устройство Samsung оказалось непригодным к использованию

Гройсман знайшов оригінальне пояснення готівці в декларації

 Новости за день