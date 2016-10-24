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ГСЧС предупреждает украинцев о приближении мощного циклона

ГСЧС предупреждает украинцев о приближении мощного циклона
В Украинском Гидрометцентре и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают граждан Украины о том, что на страну надвигается мощный циклон, информирует replyua.net. Уже через несколько часов на Украину обрушится мощный шторм, который принесет с собой сильные порывы ветра.

В Гидрометцентре подчеркнули, что ураганный ветер со скоростью до 28 метров в секунду уже в обед достигнет Приазовья, на остальной территории Украины порывы ветра будут достигать двадцати метров в секунду. В ГСЧС предупреждают всех граждан об опасности во время пребывания на улице. Сотрудники службы подчеркнули, что необходимо соблюдать элементарные правила безопасности – не останавливаться возле деревьев и рекламных щитов, по возможности передвигаться только на открытой местности, а не по тротуару, которые находится или под балконами, или возле деревьев.

Кроме того, в ГСЧС настоятельно рекомендуют наблюдать за линиями электропередач – сильный ветер может оборвать их. Напомним, что в начале этой недели синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий – сильные ливни ожидаются в западных регионах, на остальной территории дождей не будет, но ожидаются сильные туманы и высокая влажность воздуха.

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