В Гидрометцентре снова дали неутешительный прогноз на эту неделю

Синоптик Наталья Диденко предупреждает всех украинцев о том, что уже в начале этой недели в страну придет новый «нехороший» циклон, который принесет с собой проливные дожди и порывистый ветер. Как информирует replyua.net, об этом Диденко написала на своей странице в Фейсбуке. По словам синоптика, порывы ветра до 28 метров в секунду нужно ожидать в Приазовье, в остальных регионах ветер будет немного слабее.
Море будет штормить в ближайшие дни, а, что касается осадков, то самые сильные ливни затронут западные области Украины. Во всех остальных регионах в ближайшие дни ожидается сильный туман, очень низкие облака и пасмурная погода, подчеркнула синоптик. Однако дожди пройдут только на западе, а в остальных областях сохранится сухая погода, но с очень высокой влажностью воздуха. Диденко подчеркнула, что всю неделю погода будет очень некомфортной, и в эти дни можно «подцепить» какой-нибудь вирус, поэтому необходимо одеваться по погоде.
Напомним, что сегодня ожидается незначительное понижение температуры, во всех областях будет 6-10 градусов тепла, и только на западе в дневные часы воздух прогреется до 12 градусов.
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