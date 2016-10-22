В Гидрометцентре «порадовали» прогнозом на начало недели

Уже к середине следующей недели на всей территории Украины ожидается снижение температуры, и эти выходные станут самыми теплыми днями в конце октября. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в западных областях осадки не прекратятся до четверга, в остальных регионах ожидается сухая, но прохладная погода.
И если в воскресенье средняя дневная температура по стране составит от 8 до 10 градусов, то уже ближе к среде столбик термометра в дневные часы опустится до 5 градусов. В понедельник на западе пройдут дожди, в остальных областях синоптики прогнозируют облачную или малооблачную погоду, температура воздуха на севере будет от 5 до 8 градусов, на юге – до 11 градусов тепла. Во вторник, 25 октября, в западных регионах ожидаются ливни, на остальной территории будет сухо. Днем средняя температура будет колебаться от 6 до 11 градусов.
В ночь на среду в Украину придет еще один холодный циклон – в ночные часы возможны заморозки, днем столбик термометра поднимется не выше 7 градусов даже в южных областях. 26 октября ночью и днем сравнительно тепло будет только на западе, а в Ужгороде синоптики прогнозируют до 12 градусов со знаком плюс.
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