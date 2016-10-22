Гидрометцентр: в субботу будет малооблачно и прохладно

22 октября, в субботу, на большей территории Украины ожидается сухая и малооблачная погода, в утренние часы возможны заморозки в большинстве областей.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, дожди сегодня возможны только на западе страны. Средняя температура в дневные часы будет колебаться в Украине от 5 до 13 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди с грозами сегодня ожидаются в Житомире, Ровно, Луцке, Ужгороде, Львове, Черновцах, Ивано-Франковске, Виннице и Хмельницком. В этих городах в ночные часы будет довольно тепло – от 3 до 6 градусов со знаком плюс, и только в Виннице и Житомире ночная температура будет низкой – не выше 2 градусов тепла.
В дневные часы на западе Украины от 6 до 9 градусов тепла. В центре страны сегодня без осадков, днем от 6 до 8 градусов тепла. В восточных регионах в субботу малооблачно, но холодно – ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем всего 5-8 градусов. Теплее всего будет в южных регионах, где в субботу синоптики прогнозируют ясную погоду. В дневные часы на юге от 10 до 12 градусов тепла.
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