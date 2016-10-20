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Гидрометцентр: в пятницу придет потепление

Гидрометцентр: в пятницу придет потепление
Незначительное повышение температуры почти во всех регионах Украины ожидается уже завтра, 21 октября, и в некоторых областях воздух прогреется до 14 градусов тепла.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в пятницу в Киеве пока сохранится довольно прохладная погода, ночью температура опустится до нуля градусов, в дневные часы потеплеет до 6-8 градусов со знаком плюс, осадки не прогнозируются. На севере начнется повышение температуры – ночью пока будет до -3 градусов, однако днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла. В западных регионах в пятницу еще теплее, однако не исключены кратковременные осадки. Ночью будет не выше 8 градусов тепла, местами около нуля, в дневные часы до 11 градусов, в Закарпатье около 14 градусов.

В южных областях ночная температура не опустится ниже нуля, завтра днем до +14 градусов и без осадков. В восточных регионах будет прохладнее, днем от 7 до 9 градусов со знаком плюс, ночью легкий мороз и до -3 градусов. В центре Украины завтра не выше 9 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до 2 градусов мороза.

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