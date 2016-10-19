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Гидрометцентр прогнозирует потепление уже 22 октября

Гидрометцентр прогнозирует потепление уже 22 октября
В Укргидрометцентре сообщают о том, что 22 октября в Украину придет теплый циклон, однако во многих регионах температура начнет повышаться только 23 октября.

Как передает replyua.net, в Гидрометцентре отметили, что вместе с потеплением в Украину также придут дожди. 21 октября в большинстве регионов сохранится малооблачная или облачная погода без осадков, и только в западных областях возможны кратковременные дожди. Также не исключено усиление ветра на западе Украины. 22 и 23 октября осадки прогнозируются на крайнем западе, а также в Одесской, Винницкой и Житомирской областях, 23 октября синоптики обещают дождь в центре и в Киеве. Также облачная погода и небольшой дождь Гидрометцентр прогнозирует в южных областях, на остальной территории будет сухо.

23 октября ночная температура повысится до 2-7 градусов тепла. 22 октября в дневные часы воздух прогреется до 11 градусов. 23 октября потеплеет еще на пару градусов. В большинстве регионов столбик термометра повысится до отметки 9-12 градусов, в южных регионах и в Закарпатье синоптики прогнозируют до 15 градусов тепла.

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