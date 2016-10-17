В Киеве начались настоящие зимние морозы

Сотрудники Центральной геофизической лаборатории заявили о том, что сегодня в Киеве были зафиксированы первые морозы, и температура воздуха опустилась ниже климатической нормы, передает replyua.net.
Согласно последним данным метеорологов, сегодня рано утром температура в столице опускалась до 0,7 градусов со знаком минус. Метеорологи подчеркнули, что так называемый безморозный период в Киеве, длившийся ровно 205 дней, сегодня завершился. Последний раз в этом году минусовую температуру специалисты фиксировали 26 марта. Однако метеорологи поспешили успокоить киевлян – настоящие морозы придут в столицу еще не скоро, и речь идет только о ночных и утренних заморозках. Зима официально начнется, когда среднесуточная температура будет ниже нуля и продержится несколько суток.
По последним прогнозам, реальная, а не календарная зима, в Киеве начнется не раньше 26 ноября, а до этого дня температура будет колебаться – от плюсовых до минусовых отметок. Отметим, что сегодня синоптики прогнозируют еще одно небольшое похолодание в столице и других городах Украины. В Киеве будет не выше 8 градусов днем, а ночью похолодает до нуля градусов.
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