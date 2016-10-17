валюта
СпецтемаМанн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

В Киеве начались настоящие зимние морозы

В Киеве начались настоящие зимние морозы
Сотрудники Центральной геофизической лаборатории заявили о том, что сегодня в Киеве были зафиксированы первые морозы, и температура воздуха опустилась ниже климатической нормы, передает replyua.net.

Согласно последним данным метеорологов, сегодня рано утром температура в столице опускалась до 0,7 градусов со знаком минус. Метеорологи подчеркнули, что так называемый безморозный период в Киеве, длившийся ровно 205 дней, сегодня завершился. Последний раз в этом году минусовую температуру специалисты фиксировали 26 марта. Однако метеорологи поспешили успокоить киевлян – настоящие морозы придут в столицу еще не скоро, и речь идет только о ночных и утренних заморозках. Зима официально начнется, когда среднесуточная температура будет ниже нуля и продержится несколько суток.

По последним прогнозам, реальная, а не календарная зима, в Киеве начнется не раньше 26 ноября, а до этого дня температура будет колебаться – от плюсовых до минусовых отметок. Отметим, что сегодня синоптики прогнозируют еще одно небольшое похолодание в столице и других городах Украины. В Киеве будет не выше 8 градусов днем, а ночью похолодает до нуля градусов.

Горячая тема: Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
16 окт 2016
40394

Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал

Як передає replyua.net, відомий український воєнкор Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в Facebook розповів про мешканця Донбасу, тракториста Михайла, який протягом довгого часу вдало коригував

16 окт 2016
12140

Панфилов: Путин понимает, что без Украины придет конец самому существованию Российской империи

Как передает replyua.net, профессор грузинского Государственного университета Илии Олег Панфилов, который также является постоянным корреспондентом украинских СМИ, в эфире Радио Свобода рассказал о


Свежие новости

Портніков: Путіна вже не кличуть на перемовини, вирішують без нього ввести санкції

Штайнмайер отказывается вводить новые санкции против РФ из-за Сирии

DW: Путин пытается уничтожить влияние Запада на Сирию

Пятигорец: Путин опять крупно просчитался и перевыборы накрылись медным тазом

Речник АТО: "Моторолі" сильно пощастило

В Бахчисарае начали уничтожать шедевры архитектуры

Міністр аграрної політики каже, що йому броньований автомобіль не потрібен

В Киеве начались настоящие зимние морозы

Россия не предоставит Украине газовую скидку

Бессмертный: две версии убийства Моторолы

Окупаційна влада Криму знищує кримськотатарську культуру

Порошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну

Bild: чтобы остановить Путина, Западу нужны пять механизмов

ГПУ готується звільнити прокурора Запоріжжя за "злив" даних

Стрєлков розповів про припинення фінансування «Новоросії»

Эксперт: мучительное самоубийство завершилось

Новини з зони АТО за минулу добу (16.10.16)

Эксперты объяснили, почему в Украине дорожает топливо

Вбивство "Мотороли" може стати причиною терактів по Україні - нардеп

Від злоякісної горілки вже померло 58 людей

 Новости за день