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Гидрометцентр дал не радостный прогноз на всю неделю

Гидрометцентр дал не радостный прогноз на всю неделю
В грядущие выходные температура воздуха в Украине продолжит понижаться, в дневные часы синоптики прогнозируют не выше 8 градусов тепла в большинстве районов, ночью – минусовые показатели. Как передает replyua.net, на следующей неделе потепления ждать не стоит.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, в выходные обильных осадков не ожидается, однако в некоторых областях может выпасть мокрый снег. С понедельника столбик термометра продолжит опускаться, особенно в ночные часы. В среднем по стране температура понизится еще на один или два градуса. К примеру, в Киеве в дневные часы будет не выше пяти градусов со знаком плюс, а ночью три градуса мороза. Такая погода сохранится в восточных и центральных регионах, на юге будет немного теплее – до 8-10 градусов со знаком плюс, на севере синоптики прогнозируют в понедельник всего четыре градуса тепла. Осадки вероятны в западных областях.

Такая же погода сохранится 18 октября, во вторник. Нужно отметить, что в ближайшие дни повезет только жителям Ужгорода. Завтра в этом городе до +14 градусов, во вторник – до +11 градусов, и это максимальные показатели по Украине.

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