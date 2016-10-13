В Гидрометцентре рассказали, когда ждать тепла

Синоптики прогнозируют холодную погоду еще на протяжении десяти суток, однако после 23 октября в Украине незначительно потеплеет. Как передает replyua.net, сегодня долгосрочный прогноз для украинцев сделал Анатолий Прокопенко, заместитель главы Гидрометцентра Украины.
По его словам, с теплыми осенними днями пока рано прощаться, и уже с 23 октября в наш страну придет циклон, который будет определять погоду на несколько суток. Впрочем, Прокопенко отметил, что повышение температуры будет недолгим, и в начале ноября в Украину придет еще один холодный циклон, а до 23 октября во всех районах установится ненастная и холодная погода. Завтра, подчеркнул синоптик, мощный циклон покинет Украину, и дожди прекратятся, однако в ночные часы будет около нуля градусов, а в западных регионах столбик термометра может опуститься до -3 градусов.
До 22 октября в дневные часы прогнозируется от двух градусов тепла и выше, после 15 октября незначительно потеплеет на юге страны, преимущественно в Одесской области, а также в Закарпатье. А в конце месяца жителям этих регионов и вовсе повезет – ожидается сухая и теплая погода, не свойственная для последних чисел октября.
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