Синоптики предупреждают: циклон из Одессы движется вглубь Украины

Ближе к вечеру, 13 октября, мощный циклон, «ударивший» по Одессе накануне, переместится ближе к центру Украины, в Запорожскую область.
Как сообщает replyua.net, об этом несколько часов назад рассказала Юлия Барышева, глава отдела по работе с общественностью ГСЧС по Запорожской области. По ее словам, мощный циклон только набирает обороты, и уже в четверг вечером он достигнет Запорожья. В ГСЧС настоятельно рекомендуют всем жителям региона по возможности не покидать свои дома, поставить транспорт на открытые стоянки и дождаться ухода циклона. Уже этой ночью в Запорожье погода ухудшилась, однако это только начало. Ближе к обеду ветер только усилится, начнется сильный дождь. Также в ГСЧС попросили граждан не оставлять автомобили на обочинах дорог – в случае падения деревьев машины затруднят доступ коммунальных служб.
Напомним, что стихия, разгулявшаяся в Одессе накануне, похоже, пока не собирается покидать город. Сегодня утром ветер практически не прекратился, за вчерашний день в Одессе упало более двухсот деревьев, повреждены десятки авто, также в ГСЧС сообщают о первых жертвах стихии.
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