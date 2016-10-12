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Синоптики прогнозируют легкий мороз 13 и 14 октября

Синоптики прогнозируют легкий мороз 13 и 14 октября
Балканский циклон, который обрушился сегодня на Украину, приведет к дальнейшему снижению температуры, и уже завтра во многих регионах страны ожидается легкий мороз.

По информации replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, похолодает во всех областях – синоптики прогнозируют сильные дожди, порывистый ветер и мокрый снег. В западных регионах ночью температура упадет до -2 градусов, будет облачно, возможен мокрый снег или дождь, завтра днем не выше 8 градусов, местами около нуля. В северных регионах также не обойдется без обильных осадков, в ночные часы понижение температуры до -1 градусов, 13 октября воздух прогреется только до 2-9 градусов. Жителей южных регионов погода завтра снова не порадует - ожидается шквалистый ветер, Черное море будет сильно штормить, ночью синоптики прогнозируют сильнейшие ливни и всего 3-8 градусов тепла. Завтра днем в южных областях воздух прогреется до 7-13 градусов.

В восточных регионах Украины в четверг сыро и холодно – ночью возможен небольшой дождь, в дневные часы он усилится. Днем столбик термометра поднимется до отметки 2-8 градусов со знаком плюс, ночью вероятны заморозки и до -1 градуса. В центре днем не выше 8 градусов, сильный дождь и порывистый ветер.

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
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