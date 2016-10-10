Синоптики: улучшений погодных условий не предвидится

В эти выходные в Украину пришла настоящая осень – с дождями и резким похолоданием, и синоптики отмечают, что ждать наступления солнечных и теплых дней бесполезно – осень полностью заступила в свои права.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в центральных, восточных и южных областях пока сохраняется дождливая и прохладная погода, а вот на запад уже пришла зима. В ближайшие дни в западных регионах ожидаются заморозки и мокрый снег. По прогнозам синоптиков, ухудшение погодных условий на этой неделе будет наблюдаться на всей территории страны. Сегодня на западе и на севере дождливо и холодно, в Киеве не выше 9 градусов. В остальных регионах сегодня Гидрометцентр дождей не обещает, но прогнозирует похолодание – около 7-10 градусов, и только на юге будет до 15 градусов тепла.
Во вторник такая погода сохранится, а уже в среду в Украину придет еще один циклон, и погода будет больше напоминать зиму, а не осень. В четверг будут лить дожди, местами дождь будет переходить в мокрый снег, усилится ветер. В дневные часы синоптики прогнозируют от 2 до 8 градусов тепла, ночью – до 3 градусов мороза.
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