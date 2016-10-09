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Гидрометцентр: дожди могут прекратиться только во вторник

Гидрометцентр: дожди могут прекратиться только во вторник
В понедельник дожди не уйдут из Украины, и осадки ожидаются на большей территории страны, однако во вторник, 11 октября, погода начнет меняться.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 10 октября продолжительные и сильные дожди синоптики прогнозируют в северных регионах Украины, на остальной территории осадки будут незначительными. Этой ночью в большинстве областей температура понизится до 2-7 градусов со знаком плюс, в Закарпатье, особенно, в высокогорье Карпат ночью ожидаются заморозки, температура не превысит нуля градусов, в горах до -3 градусов. В дневные часы ожидается от 7 до 16 градусов. Завтра в Киеве очень холодно, днем не выше 9 градусов.

Во вторник сильные дожди пройдут в Одесской области, а также в Закарпатье и Прикарпатье. Ночью также будет холодно – не выше 7 градусов, днем на западе не выше 12 градусов, в остальных регионах – от 10 до 16 градусов тепла. 11 октября днем ожидается незначительное потепление почти во всех регионах. В Киеве осадков не будет, днем около 10 градусов.

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