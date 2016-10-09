Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и ливни

Сегодня, 9 октября, большинство регионов Украины зальет мощными ливнями, и осадки маловероятны только в южных и западных регионах. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, также ожидается незначительное похолодание. По сообщениям синоптиков, сильные дожди пройдут уже ближе к ночи в центральных, восточных и северных регионах страны.
Сильные грозы, а также самое большое количество осадков в ночь на понедельник ожидаются в Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. Также небольшой дождь возможен на севере Левобережья, и лишь в южных и западных областях синоптики прогнозируют сухую погоду. В ночные часы на большей территории Украины столбик термометра опустится до 4-9 градусов, однако в Приазовье тепло сохранится, и в ночные часы здесь до +12 градусов. В западных регионах местами будет до -5 градусов, и это в высокогорье Карпат.
В дневные часы сегодня будет прохладно во всех регионах – не выше 13 градусов, и лишь на юге днем столбик термометра может подняться до 16 градусов тепла. Также синоптики предупредили о сильных порывах ветра на большей части Украины – до двадцати метров в секунду.
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