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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и ливни

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и ливни
Сегодня, 9 октября, большинство регионов Украины зальет мощными ливнями, и осадки маловероятны только в южных и западных регионах. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, также ожидается незначительное похолодание. По сообщениям синоптиков, сильные дожди пройдут уже ближе к ночи в центральных, восточных и северных регионах страны.

Сильные грозы, а также самое большое количество осадков в ночь на понедельник ожидаются в Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. Также небольшой дождь возможен на севере Левобережья, и лишь в южных и западных областях синоптики прогнозируют сухую погоду. В ночные часы на большей территории Украины столбик термометра опустится до 4-9 градусов, однако в Приазовье тепло сохранится, и в ночные часы здесь до +12 градусов. В западных регионах местами будет до -5 градусов, и это в высокогорье Карпат.

В дневные часы сегодня будет прохладно во всех регионах – не выше 13 градусов, и лишь на юге днем столбик термометра может подняться до 16 градусов тепла. Также синоптики предупредили о сильных порывах ветра на большей части Украины – до двадцати метров в секунду.

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