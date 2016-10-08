Синоптики: в субботу Украину зальет дождями

Сегодня, 8 октября, на большей территории Украины ожидаются сильные ливни с грозами, а также усиление ветра. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, дожди пройдут в южных, восточных и северных областях, температура воздуха будет колебаться от 5 до 18 градусов. В северных регионах в субботу на протяжении всего дня будут идти дожди.
В дневные часы столбик термометра поднимется до отметки 7-12 градусов. Сильные дожди с грозами, а также порывистый ветер синоптики прогнозируют в южных регионах. Самое большое количество осадков выпадет в Одесской области. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов. А вот в западных областях дожди сегодня маловероятны, однако Гидрометцентр прогнозируют похолодание. Днем на Западе будет не выше 12 градусов, местами всего 6-7 градусов тепла.
Настоящая осень сегодня придет и в восточные регионы, где несколько дней было «бабье лето». Восток накроет сильными ливнями, дневная температура понизится до 10-17 градусов. В Киеве сегодня дождливо и очень холодно. По прогнозам синоптиков, в дневные часы воздух прогреется только до 7-9 градусов тепла. Завтра дожди в Украине не прекратятся.
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