Гидрометцентр предупредил о сложных погодных условиях в выходные

В субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, почти на всей территории Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, комфортная, но прохладная погода сохранится лишь в западных областях, в остальных регионах будет дождливо, не исключены грозы и усиление ветра.
На севере, в центре и на юге уже завтра утром ожидаются резкие порывы ветра до двадцати метров в секунду, продолжительные ливни и грозы, а самое большое количество осадков, по прогнозам синоптиков, выпадет в Одесской области. На западе осадки также не исключены, но они будут кратковременными, а в утренние часы Гидрометцентр прогнозирует туман. В Винницкой и Житомирской областях сегодня ночью столбик термометра опустится до нулевой отметки, утром в субботу ожидаются заморозки. На остальной территории Украины ночью всего 3-5 градусов тепла.
В дневные часы холоднее всего будет на севере и в центре, не выше 13 градусов, на юге – от 14 до 18 градусов. В воскресенье ненастная погода сохранится, температура может снизиться еще на пару градусов. Теплее всего будет в восточных и южных областях – днем до 18 градусов.
Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter