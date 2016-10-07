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Гидрометцентр предупредил о сложных погодных условиях в выходные

Гидрометцентр предупредил о сложных погодных условиях в выходные
В субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, почти на всей территории Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, комфортная, но прохладная погода сохранится лишь в западных областях, в остальных регионах будет дождливо, не исключены грозы и усиление ветра.

На севере, в центре и на юге уже завтра утром ожидаются резкие порывы ветра до двадцати метров в секунду, продолжительные ливни и грозы, а самое большое количество осадков, по прогнозам синоптиков, выпадет в Одесской области. На западе осадки также не исключены, но они будут кратковременными, а в утренние часы Гидрометцентр прогнозирует туман. В Винницкой и Житомирской областях сегодня ночью столбик термометра опустится до нулевой отметки, утром в субботу ожидаются заморозки. На остальной территории Украины ночью всего 3-5 градусов тепла.

В дневные часы холоднее всего будет на севере и в центре, не выше 13 градусов, на юге – от 14 до 18 градусов. В воскресенье ненастная погода сохранится, температура может снизиться еще на пару градусов. Теплее всего будет в восточных и южных областях – днем до 18 градусов.

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