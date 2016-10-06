Гидрометцентр: 7 октября в Украине ожидаются заморозки

В четверг, 6 октября, ближе к вечеру на большей территории Украины начнется снижение температуры, и завтра утром во многих районах не исключены заморозки на почве. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, погодные условия начнут ухудшаться в большинстве регионов.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также рассказали, что снижение температуры будет наблюдаться повсеместно, особенно в Херсонской, Запорожской, Луганской, Днепровской, Донецкой, Харьковской областях, где еще на пару дней задержится довольно комфортная температура, однако уже этой ночью жители перечисленных выше регионов заметят изменение погоды – в ночные часы ожидается около 4-8 градусов. Днем, 7 октября, также похолодает – до 12-17 градусов.
В остальных областях холодный циклон господствует уже несколько дней, и в Ровенской, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях сегодня ночью столбик термометра опустится до 1-5 градусов, в Закарпатской области не исключена минусовая температура. В Карпатах, по прогнозам синоптиков, в ночь на 7 октября будет уже стойкий минус – до двух градусов мороза.
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