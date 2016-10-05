Погода 6 октября: снег и похолодание

В четверг, 6 октября, на всей территории Украины, за исключением восточных областей, продолжится снижение температуры, и погодные условия будут ухудшаться.
По информации replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в западных регионах ожидается облачная погода, в Закарпатье возможен дождь с мокрым снегом, в дневные часы воздух прогреется до 9-15 градусов тепла, ночью столбик термометра местами опустится до 1 градуса со знаком плюс. На севере пройдут дожди, в утренние часы возможен туман, температура днем составит около 10-12 градусов. Завтра в центральных регионах будет облачно с прояснениями, днем местами до 17 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до 2-9 градусов со знаком плюс. В южных областях 6 октября будет тепло, местами до 22 градусов, утром возможен сильный туман. Ночная температура может упасть до 7-10 градусов.
Погода постепенно начнет меняться и на востоке, куда завтра придут кратковременные дожди. Также синоптики не исключают туман в утренние часы. Днем на востоке от 16 до 22 градусов, в ночные часы будет прохладно – около 10 градусов тепла. В Киеве завтра облачно, возможны кратковременные дожди, днем около 10-12 градусов.
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