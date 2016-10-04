Гидрометцентр: 5 октября в Украине выпадет первый снег

Синоптик Гидрометцентра Украины Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке о том, что уже в эту среду, 5 октября, украинцам нужно достать очень теплые вещи, поскольку в некоторых регионах выпадет мокрый снег. По информации replyua.net, Диденко подчеркнула, что мокрый снег может выпасть не только в высокогорье Карпат, но и на равнинной местности Закарпатья, однако днем он обязательно растает.
Синоптик подчеркнула, что жители Закарпатья снег увидят обязательно, а украинцам, проживающим в других районах, нужно подготовиться к сильным дождям и постепенному понижению температуры. В западных областях столбик термометра в ночные часы достигнет отметки в ноль градусов, а в дневные часы воздух прогреется максимум до 9 градусов. Бабье лето лишь ненадолго задержится в восточных областях – Диденко отметила, что в ближайшие два дня на востоке будет около 22 градусов.
Дожди прогнозируют и на юге, однако здесь сохранится теплая погода, днем до 19 градусов. В Киеве также ожидается снижение температуры 5 октября. Гидрометцентр прогнозирует дожди в столице и дневную температуру около 13 градусов.
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