Синоптики посоветовали украинцам доставать пуховики

В Гидрометцентре Украины сообщили о том, что в ближайшие два дня температура воздуха продолжит снижаться, однако в среду ожидается резкая смена погодных условий, местами не исключены заморозки и снег.
Как передает replyua.net, завтра сильные ливни синоптики прогнозируют в западных регионах, где ночная температура опустится до 7 градусов, а днем будет около 11-13 градусов тепла. Завтра осадки вероятны только в Одесской, Житомирской, Черниговской, Киевской и Винницкой областях. Кроме того, в утренние часы возможен туман. Тепло будет только в южных регионах – днем до 22 градусов. В среду Украину накроет мощный циклон, в высокогорье Карпат прогнозируют до 2 градусов со знаком минус, на Закарпатье – от 1 до 6 градусов тепла в дневные часы. На остальной территории днем будет всего 5-10 градусов тепла, а ночью температура понизится до 1-6 градусов со знаком плюс.
Теплая погода на несколько дней задержится только в Херсонской, Запорожской и Днепровской областях, а также на востоке Украины. В среду здесь воздух прогреется до 17-23 градусов, в ночные часы температура заметно снизится – местами она опустится до 7 градусов тепла.
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