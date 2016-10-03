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СпецтемаВ окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

Синоптики посоветовали украинцам доставать пуховики

Синоптики посоветовали украинцам доставать пуховики
В Гидрометцентре Украины сообщили о том, что в ближайшие два дня температура воздуха продолжит снижаться, однако в среду ожидается резкая смена погодных условий, местами не исключены заморозки и снег.

Как передает replyua.net, завтра сильные ливни синоптики прогнозируют в западных регионах, где ночная температура опустится до 7 градусов, а днем будет около 11-13 градусов тепла. Завтра осадки вероятны только в Одесской, Житомирской, Черниговской, Киевской и Винницкой областях. Кроме того, в утренние часы возможен туман. Тепло будет только в южных регионах – днем до 22 градусов. В среду Украину накроет мощный циклон, в высокогорье Карпат прогнозируют до 2 градусов со знаком минус, на Закарпатье – от 1 до 6 градусов тепла в дневные часы. На остальной территории днем будет всего 5-10 градусов тепла, а ночью температура понизится до 1-6 градусов со знаком плюс.

Теплая погода на несколько дней задержится только в Херсонской, Запорожской и Днепровской областях, а также на востоке Украины. В среду здесь воздух прогреется до 17-23 градусов, в ночные часы температура заметно снизится – местами она опустится до 7 градусов тепла.

Горячая тема: В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут
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02 окт 2016
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В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

Колишній народний депутат України, а зараз – перший секретар Кримського відділення Комуністичної партії Російської Федерації Леонід Грач розповів як Кремлю доведеться розплачуватись за непродумані


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