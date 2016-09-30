Гидрометцентр: в Украине начинается «бабье лето»

С завтрашнего дня погода в Украине резко изменится – почти во всех регионах выглянет солнце и потеплеет примерно на 10 градусов. Как информирует replyua.net, такой благоприятный прогноз дают в Гидрометцентре Украины сразу на несколько дней.
Впрочем, синоптики отмечают, что «бабье лето» продлится в нашей стране недолго, и уже в середине следующей недели в Украину придет холодный и влажный циклон. В центральных регионах Украины в эти выходные будет очень тепло, без дождей, однако погода будет преимущественно пасмурной, и солнце будет выглядывать редко. В центре в дневные часы воздух прогреется до 24 градусов со знаком плюс, ночная температура будет опускаться до 14 градусов. А вот жителей остальных регионов Украины погода порадует еще больше.
В северных, южных и западных областях в эти выходные будет солнечно, в ночные часы столбик термометра покажет от 11 до 13 градусов, днем воздух прогреется до 23 градусов. Самая прохладная погода ожидается на востоке страны, где днем синоптики прогнозируют всего 19-21 градусов, а в ночные часы не выше 9 градусов тепла. Впрочем, в восточных регионах, несмотря на прохладу, выходные будут солнечными.
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