Гидрометцентр: «бабье лето» в Украине задержится всего на 4 дня

В этом году настоящего «бабьего лета» в Украине не будет, и незначительное потепление ожидается 30 сентября, однако после 3 октября на территории всей страны снова резко изменится погода.
По информации replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, до 30 сентября в Украине будет дождливо и холодно, однако к вечеру пятницы начнется повышение температуры. С субботы осадки прекратятся на большей части страны, прогнозируется солнечная погода практически во всех областях. Дневная температура в период с 30 сентября по 3 октября достигнет 20-25 градусов, однако в восточных регионах столбик термометра может подняться не выше 19 градусов. В четверг дожди пройдут по всей Украине, в пятницу лишь местами.
После 3 октября Украину накроет еще один циклон, и высоких температур больше ожидать не стоит. Во всех областях в дневные часы будет от 11 до 13 градусов тепла, ночью в отдельных регионах не исключены заморозки. В период так называемого «бабьего лета» самую теплую погоду синоптики обещают в западных и южных областях, а в Киеве воздух прогреется до 24 градусов в эти выходные.
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