Джемилев рассказал о резком увеличении населения Крыма

За последние три с половиной года, с момента аннексии, население Крыма увеличилось на десять процентов, и РФ завезла на полуостров не менее полумиллиона человек.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, такое заявление прозвучало от Мустафы Джемилева, уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа. Джемилев подчеркнул, что демографию в регионе увеличивают искусственно. «За 3,5 года оккупации население Крыма увеличилось на 10%. Смертность увеличилась на 7,2%. На лечение в Крым завезли около 200 тысяч человек. Россия завезла в Крым не менее полумиллиона своих граждан. Все эти нарушения квалифицируются как преступления», - подчеркнул один из лидеров крымскотатарского народа. Кроме того, Джемилев рассказал, что в Крыму совершенно будничными стали истории с задержаниями и обысками крымских татар.
Напомним, что ранее стало известно о том, что с 16 августа по 15 ноября текущего года 49 крымских татар были арестованы за проведение мирных одиночных пикетов на территории аннексированного Россией Крыма. Об этом рассказала глава мониторинговой миссии Фиона Фрейзер в ходе презентации доклада миссии о ситуации с правами человека в Украине.