В США предупредили о ядерной угрозе из Крыма

Среди многочисленных элементов «гибридной войны», которую ведет Россия, не стоит забывать о вероятности ядерной угрозы, которая исходит из временно аннексированного Крыма. Как передает replyua.net, об этом в интервью Defencereport заявил президент Фонда Потомак Филипп Карбер на конференции «Столетие Украины по борьбе за независимость», которая состоялась в Вашингтоне. Согласно его информации, сегодня есть сведения, подтверждающие факт передачи ядерного оружия из России в Крым.
«С моей точки зрения, эта гипотеза является весьма вероятной. Однако я не могу понять русские умы, и в связи с этим мне трудно предсказать, готовы ли они использовать его. Совершенно очевидно, что для них это является выгодной с политической точки зрения возможностью шантажировать Запад. Однако мы ничего не должны исключать», - сделал вывод он.
Ранее в интервью журналистам одного из интернет-изданий бывший заместитель начальника Генштаба украинских Вооруженных сил, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что с большой долей вероятности можно утверждать о наличии ядерного оружия, которое Россия готова применять в случае необходимости.