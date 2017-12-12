Страны Европы нанесли сильнейший удар по оккупантам в Крыму

Власти Албании, Черногории, Норвегии и Украины приняли решение поддержать санкции Европейского Союза против Дмитрия Овсянникова, являющегося так называемым губернатором временно оккупированного Севастополя. Как передает replyua.net, об этом идет речь в тексте декларации, представленной высоким представителей ЕС по внешнеполитическим вопросам. В том числе, отмечается, что Евросоюз 20 ноября текущего года внес Овсянникова в санкционный список за действия, которые угрожают или подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Указанные меры против представителя незаконного крымского правительства были приняты после того, как Россия провела «выборы губернатора» в аннексированном Севастополе. «Государства-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна-член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этой декларации», – отметила Могерини.
В соответствии с представленной выше информацией, эти страны будут обеспечивать соответствие своей национальной политики этому решению Совета Европейского союза.