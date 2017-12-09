Пропаганда сказкой: российский Дед Мороз посетил Керченский мост

Из Великого Устюга на Таманский полуостров прибыл российский Дед Мороз с целью увидеть Керченский мост, передает replyua.net со ссылкой на «Керченский мост». По информации журналистов, сказочный персонаж прогулялся по покрытию моста из асфальта, после чего Деда Мороза прокатили на строительной технике. Более того, российский Дед Мороз принял участие в утренниках, которые были проведены на обоих берегах Керченского пролива.
Также сообщается, что сказочный гость через мост перешел в аннексированный Россией Крым: часть маршрута пролегла по готовым пролетам, а остальная по рабочим мостам и технологическим площадкам. Согласно сведениям оккупационных властей, готовность плиты проезжей части Керченского моста составляет 98%, асфальтового покрытия– на 35%. Ожидается, что движение автомобилей по мосту Кремль запустят в декабре следующего года, а железнодорожное – в декабре 2019-го.
Как отмечалось, ранее строители моста в аннексированный Крым через Керченский пролив завершили установку всех 288 опор его автодорожной части. В том числе, 85 опор расположены в районе моря, а в основание опор под автодорогу погрузили более трех тысяч свай.