Социолог: в 21 веке в Европе целый народ подвергают жестоким репрессиям по национальному признаку, а мир на это все молчит



Российская, да и европейская «общественность» не хочет слышать крик отчаяния крымских татар, которые в отличии от смирившихся украинцев, которые остались на полуострове, пытаются противостоять агрессору, открыто озвучивая свое неудовольствие властью Путина. Как



По его словам, крымских татар похищают, пытают и убивают, как было, например, с активистами национального движения Решатом Аметовым и Эдемом Асановым. Одних сажают в тюрьмы по сфальсифицированным обвинениям. Других заставляют покинуть родину. Многие семьи принудительно разделены и не могут воссоединиться в Крыму. Даже самые невинные крымскотатарские культурные и спортивные мероприятия заканчиваются полицейскими облавами.



Блогер подчеркивает, крымских татар терроризируют и запугивают. Вокруг них создана атмосфера ненависти, они абсолютно беззащитны перед насильниками в погонах. В начале 21 века в Европе целый народ подвергают жестоким репрессиям по национальному признаку. Причем делают это оккупанты, захватившие его землю, а мир молчит. Российские либералы брезгливо морщат от крика крымских татар свои холенные физиономии и потакают Путину.

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Срочно: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине Российская, да и европейская «общественность» не хочет слышать крик отчаяния крымских татар, которые в отличии от смирившихся украинцев, которые остались на полуострове, пытаются противостоять агрессору, открыто озвучивая свое неудовольствие властью Путина. Как передает replyua.net , об этом в своем блоге пишет российский оппозиционный блогер и социолог Игорь Эйдман.По его словам, крымских татар похищают, пытают и убивают, как было, например, с активистами национального движения Решатом Аметовым и Эдемом Асановым. Одних сажают в тюрьмы по сфальсифицированным обвинениям. Других заставляют покинуть родину. Многие семьи принудительно разделены и не могут воссоединиться в Крыму. Даже самые невинные крымскотатарские культурные и спортивные мероприятия заканчиваются полицейскими облавами.Блогер подчеркивает, крымских татар терроризируют и запугивают. Вокруг них создана атмосфера ненависти, они абсолютно беззащитны перед насильниками в погонах. В начале 21 века в Европе целый народ подвергают жестоким репрессиям по национальному признаку. Причем делают это оккупанты, захватившие его землю, а мир молчит. Российские либералы брезгливо морщат от крика крымских татар свои холенные физиономии и потакают Путину.