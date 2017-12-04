Стало известно о возведении всех опор автодорожной части Керченского моста

Строители Керченского моста сделали заявление о том, что смогли установить все опоры автомобильной части этого сооружения. Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, при этом строители отметили, что опоры для железнодорожной части моста были установлены уже наполовину.
Роман Новиков, начальник «Тамани», рассказал, что мостовое полотно автодорожной части собрали уже на 95 процентов. Зимой планируется продолжить установку опор и пролетов железнодорожной части моста, а также обустройство автодороги. Чиновник при этом подчеркнул, что уже полностью заасфальтировано девять километров моста из 19 километров. Однако работы по укладке асфальта будут отложены до весны из-за сложных погодных условий.
Напомним, что автомобильная часть Керченского моста будет сдана в эксплуатацию уже в конце следующего года, а строительство железнодорожной части продолжится. Ориентировочно, поезда из России в Крым начнут курсировать в конце 2019 года.