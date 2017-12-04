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Строительство Керченского моста: оккупанты заявили об установленных всех опорах автодорожной части

Строительство Керченского моста: оккупанты заявили об установленных всех опорах автодорожной части
Российскими строителями моста в незаконно аннексированный Крым через Керченский пролив была завершена установка всех 228 опор его автодорожной части. Как передает replyua.net, соответствующая информация опубликована на официальном сайте строительства Керченского моста. При этом подчеркивается, что 85 опор установлены в морской акватории, а в основание опор под автодорогу было погружено свыше трех тысяч свай.

По информации начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Романа Новикова, сбор полотна автодорожной части моста завешен на 95%. На морском участке от тузлинской косы до острова Тузла пролеты собирали методом поперечной надвижки, на участках от острова до фарватера и от фарватера до керченского берега пролеты сооружаются методом продольной надвижки. Сегменты укрепляют на суше, после чего нить продвигается в акваторию по скользящим направляющим, для чего используются мощные домкраты.

Также строители сообщили, что в зимние месяцы будет продолжаться сооружение опор и пролетов железнодорожной части моста, а также будет обустроено автодорожное полотно.
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