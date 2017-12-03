В связи с нехваткой воды в Крыму перекрыты шлюзы водохранилища

Шлюзы, находящиеся в Белогорском водохранилище в оккупированном Крыму, закрыты до лета, передает replyua.net со ссылкой на Крым.Реалии. В том числе, журналисты издания отметили, что решение о закрытии шлюзов была вынужденной, так как объем воды снизился до критически низкого уровня, что, в свою очередь, может завершиться заиливанием труб выходом из строя всей перекачивающей системы. Подобная ситуация наблюдалась прошлом году на Старокрымском водохранище.
Власти Крыма, полностью подконтрольные Российской Федерации, прекратили сброс вод с Белогорского и Тайганского водохранилищ для обеспечения потребностей восточных регионов полуострова в связи с минимальными объемами воды. Отметим, что Белогорское водохранилище находится в русле реки Биюк-Карасу, которая свое начало берет с самого полноводного истока в Крыму – Карасу-Баши.
Украина обеспечивала в пределах 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом. После незаконной аннексии Крыма Россией три года назад, поставка воды на полуостров была прекращена.